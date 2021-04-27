Жителям райцентра Карелии напомнили, что они в ответе за жизнь и здоровье детей

В Сегеже из-за попустительства взрослых в 2020 году погибло трое подростков.

В Сегежском Доме Культуры на этой неделе прошло общегородское родительское собрание. В преддверии открытия мото/вело сезона перед мамами и папами с лекцией о правовых аспектах привлечения родителей несовершеннолетних к юридической ответственности за передачу управления им транспортных средств выступил помощник уполномоченного по правам ребёнка Геннадий Мазов.

Сегежа для этой лекции была выбрана не случайно. На территории Сегежского района в 2020 году произошло два ДТП с несовершеннолетними водителями мототранспорта, в результате которых погибли три подростка. Во всех случаях косвенными виновниками трагедии являлись взрослые. Именно с их одобрения и молчаливого согласия, подростки в день трагедии становились водителями мототранспорта, не имея на это права управления.

Данное мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Скутер - это серьезно», поддерживаемого Уполномоченным по правам ребёнка в Республике Карелия Геннадия Сараева и реализовывающее на всей территории Карелии.

Родительское сообщество проявило большой интерес к освещаемым вопросам и было передано приглашение выступить с подобной лекцией у учеников старших классов.