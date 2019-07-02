Жителю Карелии грозит 15 лет тюрьмы за убийство по пьянке

В Пудожском районе будут судить мужчину, зарезавшего своего знакомого во время застолья.

По сообщению Следкома Карелии, закончено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, 27 апреля обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым в деревне Каршево Пудожского района. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт, обвиняемый ударил потерпевшего ножом. В результате от полученных телесных повреждений мужчина скончался.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - рассказали в Следкоме республики.

За данное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.