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Жителю Карелии грозит 5 лет колонии за один удар полицейского

Новости. Криминал
09:07, 31 Октября 2020
фото: © РИА Новости Крым. Илья Питалев
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В Сегеже мужчина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в октябре 2020 года сотрудниками полиции был задержан 49-лений житель Сегежи за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и доставлен в отдел полиции. Там он нанес удар головой в лицо оперативному дежурному, причинив ему телесные повреждения.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.  Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее житель Карелии получил условный срок за удар головой полицейского.

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