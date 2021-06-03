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Жителю Карелии грозит 5 лет колонии за попытку ударить полицейского

Новости. Криминал
06:40, 04 Июня 2021
фото: © РИА Новости Крым. Илья Питалев

В Олонецком районе будут судить мужчину за оскорбление и угрозу применения насилия в отношении полицейского, сообщили в Следкоме Карелии.

В Олонецком межрайонном следственном отделе завершено расследование уголовного дела в отношении местного дебошира. Установлено, что в одну из ночей в ноябре 2020 года в дежурную часть отдела полиции по Пряжинскому району поступило сообщение о нанесении побоев женщине.  К месту происшествия выехали полицейские. Женщина находилась на улице, ждала машину скорой медицинской помощи. Рядом с ней был местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В присутствии подъехавших врачей он сал оскорблять представителей власти, используя нецензурную брань. На требования полицейских успокоиться не реагировал. Наоборот стал угрожать применить насилие и попытался ударить одного из сотрудников полиции кулаком в лицо.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее под суд попал житель Олонецкого района, который сопротивлялся задержанию и ударил полицейского.

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