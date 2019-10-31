Жителю Карелии грозит до 15 лет колонии за убийство собутыльника

Инцидент произошел 26 октября в Кеми, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 25-летний мужчина, находясь в своей квартире, поссорился с приятелем во время совместного распития алкоголя. Злоумышленник нанес гостю не менее десяти ударов ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Жителя Кеми аретсовали.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, 3 октября житель Костомукши убил собутыльника топором.