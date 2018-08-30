Жителю Карелии грозит новый срок за уклонение от административного надзора

Житель Медвежьегорского района обвиняется в уклонении от административного надзора после освобождения из колонии, сообщает прокуратура Карелии.

В отношении неоднократно судимого жителя Медвежьегорского района был установлен административный надзор на 6 лет после освобождения из колонии.

По прибытии мужчина уклонился от явки в полицию для постановки на учет и от проживания по избранному им и указанному в предписании исправительного учреждения месту жительства.

Вместо этого обвиняемый поехал к своему брату в один из поселков, где на протяжении длительного времени употреблял спиртные напитки. Спустя месяц он был задержан и доставлен в отделение полиции за совершение административного правонарушения.

Было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от административного надзора.

Санкцией статьи за данное преступление предусмотрено наказание в виде обязательных, исправительных работ, либо лишение свободы сроком до одного года.

Уголовное дело направлено в Медвежьегорский районный суд для рассмотрения по существу.