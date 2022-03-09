Жителю Карелии грозит пять лет колонии после застолья в квартире сестры

В Кеми мужчина воспользовался отъездом сестры, пригласил в ее дом друзей и стал фигурантом уголовного дела.

В полицию обратилась 32-летняя жительница Кеми и сообщила, что из ее квартиры пропали вещи. Причиненный ущерб составил не менее 5 000 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался брат потерпевшей – 46-летнй ранее имевший проблемы с законом житель Лоухского района. Он дал признательные показания.

Мужчина приехал в Кемь повидаться с друзьями и узнал, что сестра уехала в Петрозаводск. Тогда он решил устроить застолье у неё дома, куда пригласил приятелей. Когда алкоголь закончился, мужчина решил купить добавки. Однако денег у него не было. По версии полиции, он нашел в доме циркулярную пилу, продал инструмент за 1 200 рублей и потратил деньги.

Полицейские установили место сбыта и изъяли похищенную пилу. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, в Карелии рецидивист вернулся из гостей с набором краденых электроинструментов.