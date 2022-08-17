Жителю Карелии на улице проломили голову бутылкой

В Кеми мужчина в ходе спора со знакомым в качестве аргумента проломил ему голову бутылкой, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть полиции по Кемскому району поступило сообщение из медицинского учреждения. Туда за помощью обратился 49-летний гражданин, у которого была диагностирована ушибленная рана головы.
В ходе беседы с участковым пациент сообщил, что по голове его ударил неизвестный на улице. Позже выяснилось, что события развивались иным образом и причастен к ним 35-летний знакомый потерпевшего.
Мужчины вместе распивали спиртное, а когда напитки закончились, отправились в магазин. По пути между ними возникли разногласия, в результате подозреваемый ударил оппонента бутылкой по голове и скрылся. Пострадавший решил не выдавать его и придумал историю о случайном нападении.
По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, возбуждено уголовное дело.
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