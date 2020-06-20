890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Двое жителей Карелии из-за коронавируса застряли на Гоа и не могут вернуться домой 2
20.06.2020 16:39
Глава Карелии выпустил музыкальный клип ко Дню медицинского работника (ВИДЕО) 4
Сегодня 08:59
Серьезная авария произошла на трассе в Карелии – госпитализированы три человека
20.06.2020 12:53
Теплая летняя погода сохранится в воскресенье в Карелии
20.06.2020 17:00
"Хочется, чтобы медицинская помощь была как можно ближе к людям"
20.06.2020 16:26
Пьяный водитель выехал на встречку на трассе в Карелии 1
20.06.2020 14:47

Жителю Карелии, с ветерком прокатившимся на мопеде, грозит арест за пьяное вождение

Новости. Общество
11:24, 21 Июня 2020
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

На территории республики проходят "рейды трезвости", сообщили в ГИБДД Карелии.

Вчера, в 13.00 на ул. Линдозерская в Сегеже автоинспекторами отстранён от управления автомобилем Volkswagen Golf пьяный 28-летний водитель, ранее уже лишённый права управления за подобное нарушение.

Материалы направлены в суд.

А в 20.50 на ул. Спиридонова в Надвоицах 49-летний местный житель сел за руль мопеда в нетрезвом состоянии. У мужчины к тому же не было прав. Нарушителю грозит административный арест до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее пьяный водитель без прав, остановленный в центре Медвежьегорска, попал под уголовную статью.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы

Аналитика

19.06.2020 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 16
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 10
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 19
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»