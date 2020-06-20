Жителю Карелии, с ветерком прокатившимся на мопеде, грозит арест за пьяное вождение

На территории республики проходят "рейды трезвости", сообщили в ГИБДД Карелии.

Вчера, в 13.00 на ул. Линдозерская в Сегеже автоинспекторами отстранён от управления автомобилем Volkswagen Golf пьяный 28-летний водитель, ранее уже лишённый права управления за подобное нарушение.

Материалы направлены в суд.

А в 20.50 на ул. Спиридонова в Надвоицах 49-летний местный житель сел за руль мопеда в нетрезвом состоянии. У мужчины к тому же не было прав. Нарушителю грозит административный арест до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее пьяный водитель без прав, остановленный в центре Медвежьегорска, попал под уголовную статью.