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Жителю Карелии спалили машину на севере Петербурга (ФОТО)

Новости. Происшествия
11:10, 02 Сентября 2020
фото: © "Фонтанка.ру"
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Полиция Калининского района ищет мужчину в темной куртке, который 2 сентября устроил на проспекте Науки огненное шоу.

Nissan X-Trail жителя Карелии восстановлению не подлежит, пишет "Фонтанка.ру".

Сообщение о пожаре во дворе дома 47, корпус 2 по проспекту Науки в чрезвычайные службы города поступило сразу после полуночи.

Камеры видеонаблюдения, установленные во дворе, зафиксировали, что к машине, владельцем которого числится 64-летний уроженец городка в Карелии, подошел светловолосый мужчина в черной куртке. Он облил чем-то иномарку, после чего она загорелась.

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Комментарии

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кир
2020-09-02 11:28:06
Пофиг их разборки.
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