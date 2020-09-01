Жителю Карелии спалили машину на севере Петербурга (ФОТО)

Полиция Калининского района ищет мужчину в темной куртке, который 2 сентября устроил на проспекте Науки огненное шоу.

Nissan X-Trail жителя Карелии восстановлению не подлежит, пишет "Фонтанка.ру".

Сообщение о пожаре во дворе дома 47, корпус 2 по проспекту Науки в чрезвычайные службы города поступило сразу после полуночи.

Камеры видеонаблюдения, установленные во дворе, зафиксировали, что к машине, владельцем которого числится 64-летний уроженец городка в Карелии, подошел светловолосый мужчина в черной куртке. Он облил чем-то иномарку, после чего она загорелась.