Жителю Карелии ужесточили наказание за нарушения

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Условно осужденный 37-летний житель Сортавалы отправился по решению суда в колонию из-за нарушений, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что в августе 2018 года житель Сортавалы был приговорен к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год за уклонение от административного надзора.
За время испытательного срока мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения общественного порядка.
Постановлением Сортавальского городского суда условное осуждение отменено, осужденному назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
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