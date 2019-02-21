Жителю Карелии ужесточили наказание за нарушения

Условно осужденный 37-летний житель Сортавалы отправился по решению суда в колонию из-за нарушений, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в августе 2018 года житель Сортавалы был приговорен к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год за уклонение от административного надзора.

За время испытательного срока мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения общественного порядка.

Постановлением Сортавальского городского суда условное осуждение отменено, осужденному назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.