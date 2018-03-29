Жителю Петрозаводска грозит 15 лет колонии за убийство сожительницы

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В Петрозаводске перед судом предстанет 31-летний мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы.
По версии следствия, в ночь на 21 декабря 2017 года обвиняемый в Петрозаводске в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта он напал на женщину с ножом, причинив ранения.
"В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия, а обвиняемый был задержан",- отметили в пресс-службе Следкома Карелии.
Мужчина арестован, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Его грозит лишения свободы на срок до 15 лет.
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