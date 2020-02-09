Жителю Петрозаводска грозит крупный штраф за пьяное вождение

Нарушителя остановили 9 февраля в Чалне, сообщили в ГИБДД Карелии.

Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем Toyota пьяного 45-летнего водителя, петрозаводчанина. В отношение водителя составлен протокол.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей отказаться от управления автотранспортом в состоянии опьянения.



За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством – штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами сроком от полутора до двух лет.

Ранее нетрезвого водителя отстранили от управления автомобилем в поселке Кончезеро.