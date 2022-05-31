Жителю Петрозаводска грозит срок за кражу велосипеда у дамы

В столице Карелии мужчину обвиняют в похищении велосипеда из подъезда, возбуждено уголовное дело.

В полицию Петрозаводска обратилась 29-летняя горожанка и сообщила о краже велосипеда. Он хранился в подъезде и не был пристёгнут противоугонным устройством. Ущерб составил 8 300 рублей. Об этом информирует МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 38-летний петрозаводчанин, ранее имевший проблемы с законом. Он дал признательные показания и рассказал, что совершил преступление из корыстных побуждений. Велосипед он сбыл, а деньги потратил на личные нужды.

Похищенный велосипед полицейские изъяли и вернули владелице. А в отношении жителя карельской столицы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба». Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, как в Медвежьегорске мужчина, считавший всех жильцов дома знакомыми, остался без велосипеда.