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Жительница аварийного дома в Карелии через суд добилась себе нового жилья вне очереди

Новости. Общество
16:30, 04 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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По решению суда администрация Пудожского района должна предоставить горожанке жилое помещение вне очереди, сообщили на сайте районной судебной инстанции.

Пудожский суд рассмотрел иск жительницы города о возложении на районную администрацию обязанности по предоставлению жилья во внеочередном порядке.

Сама женщина аргументировала свой иск тем, что жилье, где она сейчас проживает по договору социального найма, по своему техническому состоянию создает угрозу для ее жизни и здоровья: в квартире неисправны печи и электропроводка, протекает кровля. Многоквартирный жилой дом признан аварийным и подлежащим сносу

Представитель администрации, в свою очередь, полагал, что объективной нуждаемости в предоставлении жилого помещения во внеочередном порядке нет, поскольку в настоящее время указанный дом не планируется к сносу, истица малоимущей не признана, она лишь состоит на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Суд, проанализировав обстоятельства дела, исследовав доказательства, пришел к выводу о том, что женщина имеет право на удовлетворение своего иска.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что аварийный жилой дом в программу по его расселению не включен, а срок возможного расселения (01.01.2028 года) является абстрактным. Техническое состояние жилого помещения представляет опасность для жизни и здоровья его жительницы, в связи с чем суд принял решение о возложении на администрацию Пудожского района обязанности по предоставлению истице жилого помещения во внеочередном порядке.

Решение не вступило в законную силу.

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