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Жительница города бумажников в Карелии нашла чужую карту и пошла за продуктами

Новости. Криминал
17:40, 12 Января 2022
фото: © Дмитрий Феоктистов / ТАСС

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Кондопожанка стала фигуранткой уголовного дела, опустошив чужую карту на 4 тысячи рублей.

В кондопожскую полицию обратилась 53-летняя горожанка и сообщила, что с ее карты пропали 4200 рублей. Женщина пояснила, что на кассе магазина обнаружила пропажу своей банковской карты и увидела в телефоне уведомления о покупках, которых не совершала. Поняв, что ее карта в чужих руках, кондопожанка заблокировала его, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастна 40-летняя местная жительница. Она призналась в содеянном и добровольно выдала похищенную карту. Подозреваемая рассказала, что, найдя чужую банковскую карту, не стала искать ее владельца, а отправилась за продуктами. 

Возбуждено и расследуется уголовное дело. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее подросток в Сортавале нашел банковскую карту и получил судимость по уголовной статье.

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Комментарии

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кир
2022-01-12 18:38:39
Наши люди "рождены, чтоб сказку сделать былью". А что получилось в натуре? :)
Саныч
2022-01-12 17:51:56
В городе бумажников логичнее было бы найти бумажник.
Гость
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