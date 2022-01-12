Жительница города бумажников в Карелии нашла чужую карту и пошла за продуктами

Кондопожанка стала фигуранткой уголовного дела, опустошив чужую карту на 4 тысячи рублей.

В кондопожскую полицию обратилась 53-летняя горожанка и сообщила, что с ее карты пропали 4200 рублей. Женщина пояснила, что на кассе магазина обнаружила пропажу своей банковской карты и увидела в телефоне уведомления о покупках, которых не совершала. Поняв, что ее карта в чужих руках, кондопожанка заблокировала его, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастна 40-летняя местная жительница. Она призналась в содеянном и добровольно выдала похищенную карту. Подозреваемая рассказала, что, найдя чужую банковскую карту, не стала искать ее владельца, а отправилась за продуктами.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее подросток в Сортавале нашел банковскую карту и получил судимость по уголовной статье.