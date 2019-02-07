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Новости. Криминал
17:20, 07 Февраля 2019
фото: ТАСС / Анастасия Осипова

Жительница Карелии лишилась 135 тысяч рублей в надежде продать квартиру

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В Медвежьегорске женщина решила продать квартиру, но стала жертвой мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Выставив объявление о продаже квартиры, женщина через 20 минут получила входящий звонок. Абонентка, звонившая из Черноземья, сообщила, что ее заинтересовало жилье и устраивает цена.

Не интересуясь какими-либо особенностями, покупательница тут же предложила перевести предоплату.

"Продиктуйте мне номер банковской карты, пожалуйста! И подойдите к банкомату – нужно удостовериться, что мои деньги Вам переведены! Кстати, Вам придет смс-уведомление с кодом – его тоже продиктуйте, и потом не кладите трубку, я скажу, что делать далее", – примерно об этом владелицу квартиры просила неизвестная.

Та послушалась. И неизвестная похитила у гражданки 135 тысяч рублей. Деньги переводились частями.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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