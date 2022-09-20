Жительница Карелии лишилась всех денег на карте, попытавшись уехать в Санкт-Петербург

Полиция Кондопоги устанавливает обстоятельства происшествия, сообщили в МВД Карелии.
Жительница Кондопоги собралась в Санкт-Петербург и заказала поездку на популярном сервисе по поиску попутчиков. С ней связался исполнитель и попросил оплатить поездку заранее. В мессенджере он выслал ей ссылку на интернет-ресурс.
Однако, как только молодая кондопожанка ввела там данные банковской карты, включая код из смс, с ее счета были списаны все деньги — почти 40 тысяч рублей.
Жительница Карелии обратилась в полицию, где сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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