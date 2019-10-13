Жительница Карелии на "Мерседесе" насмерть задавила пешехода в Ленобласти и скрылась

Полиция нашла хозяйку "Мерседеса" и автомобиль, который, по предварительным данным, стал причиной гибели мужчины в Волховском районе Ленобласти.

Как сообщил портал 47news, 12 октября в половине второго ночи на 90 км автодороги "Зуево - Новая Ладога" в деревне Вындин Остров был совершен наезд на 41-летнего пешехода - местного жителя. Мужчина погиб. Автомобиль с места происшествия скрылся, однако рядом нашли кусок черного пластика с логотипом "Мерседес".

Через несколько часов сотрудники полиции разыскали автомобиль, который, по предварительным данным, стал причиной гибели мужчины. Причастность к ДТП доказывают следы повреждений на машине.

Как сообщили 47news в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, было установлено, что скрывшийся "Мерседес" принадлежит 49-летней жительнице Карелии. Полицейские нашли женщину и автомобиль. На нем обнаружены следы и повреждения, характерные для ДТП.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).