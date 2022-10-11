Суд отправил в колонию жительницу Карелии, которая сгоряча убила мужа молотком для отбивной

Суд огласил приговор жительнице Кондопоги, которая нанесла смертельный удар кухонным молотком сожителю, сообщили в Прокуратуре Карелии.

Установлено, что 47-летняя жительница Кондопоги в ходе ссоры со своим сожителем не менее двух раз ударила его по лицу деревянным кухонным молотком. В результате мужчина получил травму, от которой скончался через несколько дней.

В суде ранее не судимая кондопожанка полностью признала свою вину, активно сотрудничала со следствием и получила наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима

Ранее сообщалось, что 47-летняя женщина поссорилась с сожителем и два раза ударила его деревянным кухонным молотком по лицу. Он не стал обращаться за медицинской помощью, а через несколько дней скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.