Жительница Карелии незаметно списала со счета пенсионера около 100 тысяч рублей

В Лоухском районе мужчина понял, что его обкрадывают, когда с его банковского счета пропала вся пенсия.

В полицию поступило заявление от 58-летнего жителя одного из поселков Лоухского райлна. Он обнаружил, что с его банковского счета исчезло более 30 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили, что за несколько месяцев со счета потерпевшего была списана сумма гораздо больше, чем 30 тысяч. И к этому оказалась причастна 47-летняя знакомая потерпевшего. Она дала признательные показания.

Как выяснилось, в один из летних дней женщина находилась у пенсионера в гостях и незаметно похитила сим-карту, к номеру которой была привязана услуга удаленного управления счетом. В дальнейшем она попробовала перевести себе небольшую сумму денег, и у нее это получилось. Тогда она стала периодически повторять такие операции, постепенно увеличивая суммы переводов. В последний раз подозреваемая похитила всю пенсию заявителя, что и стало для него очевидным. Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники оставили без средств пенсионера в Петрозаводске, продававшего ходунки для инвалидов.