Жительница Карелии обогатила мошенников почти на полмиллиона рублей

В полицию поступило заявление от 25-летней жительницы города, сообщили в МВД Карелии.

Накануне, 2 сентября, девушка ответила на телефонный звонок. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил о несанкционированных списаниях денег.

Так как незадолго до этого заявительница оформляла покупки в через Интернет, эта новость обеспокоила ее. Женщина продиктовала нужную мошенникам инфомрацию. Со счета списали около 200 тысяч рублей.

Но беседа на этом не закончилась. Лжебанкир вызнал, что у петрозаводчанки имеется карта стороннего банка и смог убедить ее в том, что эти деньги тоже нужно "обезопасить". Девушка обналичила 279 тысяч рублей и перевела их на продиктованный мошенником номер карты.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка из Карелии вычислила мошенников по разговору, но деньги спасти не смогла.