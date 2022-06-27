Жительница Карелии обокрала беспомощного пенсионера

В Сегеже женщина украла банковскую карту у знакомого, который не выходит на улицу из-за проблем со здоровьем.

В Сегежском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы. По версии следствия, женщина похитила банковскую карту у знакомого и потратила со счета более 25 000 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевший не выходит на улицу из-за проблем со здоровьем. Обвиняемая часто навещала мужчину. Иногда он просил ее сходить за покупками и доверял банковскую карту, на которую ему зачислялась пенсия. Как выяснили полицейские, в один из дней женщина незаметно забрала карту и владельцу не вернула. Она совершила около 20 различных операций по обналичиванию или списанию денег в различных торговых точках города.

В настоящее время следователями собрана достаточная для составления обвинительного заключения доказательная база. Обвиняемая, которая ранее уже имела судимость, признала свою вину. Теперь за содеянное ей вновь придется ответить перед законом. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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