В Карелии оштрафовали санитарку, обокравшую в больнице 81-летнюю бабушку

Работница межрайонной больнице № 1 в Костомукше признана виновной в краже денег с банковского счета пожилой пациентки.

В Костомукше суд наказал бывшую санитарку штрафом в размере 110 000 рублей. Женщина осуждена за кражу с банковского счета. Кроме того, прокурором в интересах потерпевшей был заявлен иск о взыскании компенсации морального вреда, который судом удовлетворен частично в размере 5 000 рублей, рассказали в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что в августе 2021 года осужденная, работавшая санитаркой в межрайонной больнице № 1 в Костомукше, четыре раза списывала деньги со счета одного из пациентов больницы.

Потерпевшая 1941 года рождения, являющаяся инвалидом 1 группы, находившаяся на лечении в больнице, не могла самостоятельно набрать нужный номер абонента, поэтому просила помочь ей связаться с родственниками по своему телефону других пациентов или работников больницы. Воспользовавшись этим, 35-летняя осужденная посредством СМС-сообщений перевела со счета пенсионерки 16 000 рублей на свою банковскую карту, а уведомления о переводах удалила из памяти устройства.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, в Карелии мужчина украл телевизор у своей бабушки, пока она лежала в больнице.