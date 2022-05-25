В Карелии мужчина украл телевизор у своей бабушки, пока она лежала в больнице

Житель Пряжинского района присматривал за квартирой госпитализированной бабушки и решился на кражу.

В пряжинскую полицию обратилась 85-летняя сельчанка и заявила о краже телевизора. Причинённый ущерб составил 8 800 рублей. Участковый разобрался в обстоятельствах произошедшего, сообщили в МВД Карелии.

Как оказалось, в один из апрельских дней пенсионерка почувствовала недомогание, была госпитализирована. Пока женщина находилась под наблюдением врачей, за её квартирой присматривал внук. По версии полиции, он в отсутствие бабушки похитил принадлежащий ей телевизор и сбыл. Вырученные деньги 41-летний ранее имевший проблемы с законом мужчина потратил на личные нужды.

Полицейские установили место сбыта имущества, оно изъято и будет возвращено законной владелице. Возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Карелии 80-летняя бабушка получила несколько ударов от грабителя, но сбережения не отдала.