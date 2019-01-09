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Новости. Криминал
16:06, 09 Января 2019
фото: Pixabay

Жительница Карелии оформила на подругу кредит без ее ведома

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Петрозаводчанка рассказала полиции, что кто-то оформил на нее кредит, сообщили в в МВД Карелии.

Женщина сообщила, что на ее имя кто-то оформил кредит в 5 тысяч рублей. Об этом женщина узнала, когда ей на мобильный телефон стали приходить сообщения о необходимости выплаты суммы с процентами. Кто мог воспользоваться ее личными данными, гражданка не подозревала.

Сотрудники полиции установили подозреваемую, 38-летнюю приятельницу потерпевшей. Полицейские выяснили, что некоторое время назад знакомая под предлогом отсутствия в данный момент личных документов попросила подругу оформить на ее имя банковскую карту. Та согласилась.

Впоследствии женщина дистанционно оформила посредством сети Интернет на потерпевшую кредит, воспользовавшись фотокопией ее паспорта. Деньги гражданка потратила на личные нужды, а кредит выплачивать не стала.

На женщину завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

 

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