Жительница Карелии оказалась на скамье подсудимых после продажи бутылки водки

Женщина незаконно продала алкоголь, сообщили на сайте Лоухского районного суда.

В декабре женщина незаконно продала из своей квартиры бутылку водки.

Санкция предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30-50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Суд назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей.

Изъятая спиртосодержащая жидкость подлежит уничтожению.