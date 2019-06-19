Жительница Карелии оказалась на скамье подсудимых после продажи бутылки водки

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Женщина незаконно продала алкоголь, сообщили на сайте Лоухского районного суда.
В декабре женщина незаконно продала из своей квартиры бутылку водки.
Санкция предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30-50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Суд назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей.
Изъятая спиртосодержащая жидкость подлежит уничтожению.
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