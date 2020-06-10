Жительница Карелии осталась без денег после того, как разместила объявление в Интернете

В полицию обратилась 39-летняя жительницы Медвежьегорска, сообщили в МВД Карелии.

Женщина разместила объявление о продаже гироскутера на одном из сайтов. На следующий день с ней связался потенциальный покупатель. Он сообщил, что готов оплатить покупку и доставку, после чего попросил сообщить реквизиты карты. Как только продавец предоставила информацию, с ее счета исчезли более 6,5 тысяч рублей.



На этом связь с собеседником прервалась.

Проводится проверка.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными. Всю персональную информацию необходимо держать в секрете, это поможет обезопасить не только сбережения.

Ранее две жительницы Карелии лишились более 700 тысяч рублей после общения с мошенниками.