Жительница Карелии попала за решетку из-за невыплаченных алиментов

В Суоярвском районе женщина предпочла алкоголь труду на благо общества на работу и поплатилась за это.

Как сообщили на сайте Суоярвского суда, жительница района попала за решетку после представления уголовно-исполнительной комиссии о замене наказания.

Ранее женщина без уважительных причин не выплачивала средства на содержание несовершеннолетних детей и была приговорена к исправительным работам. Однако ни в указанный срок, ни после нескольких предупреждений работать фигурантка так и не начала. Явки в инспекцию она также прогуливала, предпочитая им злоупотребление алкоголем.

Теперь ближайшие 2 месяца жительница района проведет в колонии-поселении.