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Жительница Карелии проведет купальный сезон без нового бассейна

Новости. Криминал
14:55, 03 Июля 2020
фото: © shutterstock.com
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В полицию Прионежского района обратилась 36-летняя жительница одного из поселков, сообщили в МВД Карелии.

В конце июня женщина нашла на одном из сайтов объявление о продаже каркасного бассейна стоимостью 7 тысяч рублей и связалась с продавцом. Та предложила общаться посредством мессенджера и сообщила, что хочет получить предоплату за товар. Для перевода средств она прислала специальную ссылку. Женщина ввела все реквизиты карты, включая секретный код. После этого с ее счета исчезли 3 тысячи рублей.

На этом связь с продавцом оборвалась.

Проводится проверка.

Полиция Карелии напоминает, что все персональные данные, а также реквизиты банковских карт лучше держать в секрете.

Ранее житель Петрозаводска остался ни с чем после ночи с мужчинами.

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