Жительница Карелии пыталась убежать из магазина с бутылкой водки и красной рыбой

В Кеми росгвардейцы задержали покупательницу, решившую пройти с алкоголем и закуской мимо кассы.

Инцидент произошел в одном из охраняемых сетевых магазинов Кеми, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии. Женщина хотела незаметно пронести мимо кассы бутылку крепкого спиртного и упаковку красной рыбы. Сотрудники районного отдела вневедомственной охраны Росгвардии прибыли по сигналу тревоги и задержали нарушительницу.

Дальнейшим разбирательством с любительницей бесплатных продуктов будет заниматься участковый уполномоченный полиции.

Ранее в Петрозаводске на краже из магазина попался мужчина, который находился в розыске.