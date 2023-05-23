Жительница Карелии: «Раз мы никому не нужны — огородите дом и „Дустом“ посыпьте»

В Кондороге пенсионерка с ребёнком-инвалидом не могут добиться переселения из барака.

Кондопожанка воспитывает взрослую дочь с синдромом Дауна. Мать со взрослым ребёнком, который нуждается в постоянной опеке, живёт в аварийном бараке, а переселение в комфортные условия каждый год откладывается. Со стороны детского садика неприглядную развалюху с убитым деревянным туалетом и помойницей огородили забором. С обратной стороны дома добавляет антураж контейнерная площадка. Женщина уверена, что осталось только «Дустом» посыпать и забыть.

«Я вот что думаю, раз мы никому не нужны — огородили бы уже и „Дустом“ бы посыпали. Опять всё затягивается на неопределенный срок. Расселение, по сути, уже несколько раз должно было быть, да „бы“ мешает», — поделилась переживаниями Светлана.

Подробнее о жизни пенсионерки с «солнечным» ребёнком в невыносимых условиях читайте в материале «Фактор News».