Жительница Карелии сохранила пост замруководителя в организации после обращения в прокуратуру

В Пудожском районе работодатель пытался незаконно уволить женщину, сообщили в прокуратуре Карелии.

В прокуратура Пудожского района обратилась местная жительницы с просьбой проверить законность направления ей уведомления о предстоящем увольнении. Женщина работала заместителем руководителя организации. Но в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору она также по совместительству ежемесячно выполняла незначительный объем работы по нижестоящей должности.

Администрация организации направила сотруднице уведомление предстоящем увольнении с 28 февраля с должности заместителя руководителя, ссылаясь на статью 238 Трудового кодекса РФ. Однако данная статья предусматривает основания прекращения трудового договора с лицом, работающим по совместительству, тогда как для жительницы Пудожского района указанная в уведомлении работа является основной.

Прокуратура района объявила руководителю организации предостережение о недопустимости нарушения закона и предупредила его об ответственности.

После получения предостережения прокурора работодатель отказался от своих намерений, трудовые правоотношения с сотрудницей по должности заместителя продолжаются, рассказали в прокуратуре Карелии.

Ранее сообщалось, что прокуратура провела проверку из-за невыплаты зарплаты на Медвежьегорском молокозаводе.