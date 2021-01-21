Жительница Карелии украла деньги у спящей подруги, чтобы помириться с мужем

В Пудоже 25-летняя хозяйка застолья обокрала гостью и уехала ночью мириться с мужем.

В ОМВД России по Пудожскому району обратилась 38-летняя местная жительница, которая осталась без 8 тысяч рублей. Накануне она и её хорошие знакомые собрались в гостях у 25-летней пудожанки. После того, как застолье подошло к концу, его участники отправились спать. Деньги пострадавшая хранила в кармане куртки, их пропажу она обнаружила утром, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что пропавшие 8 тысяч рублей стали добычей хозяйки квартиры. Она пояснила, что на днях поругалась со своим мужем. Он собрал вещи и уехал к родителям в соседний посёлок. В ходе застолья с друзьями женщина поняла, что хочет помириться с возлюбленным. Для этого нужно было преодолеть 80 километров на такси. Своих денег у женщины не было. Однако она заприметила крупную сумму у своей гостьи и решила воспользоваться этими деньгами, пока та спит.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Свою вину подозреваемая признала, деньги знакомой вернула.

Ранее петрозаводчанин напоил хозяина застолья на украденные у него деньги.