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Жительница Карелии украла деньги у спящей подруги, чтобы помириться с мужем

Новости. Криминал
13:09, 22 Января 2021
фото: © Fotolia / Tina_Jeans
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В Пудоже 25-летняя хозяйка застолья обокрала гостью и уехала ночью мириться с мужем.

В ОМВД России по Пудожскому району обратилась 38-летняя местная жительница, которая осталась без 8 тысяч рублей. Накануне она и её хорошие знакомые собрались в гостях у 25-летней пудожанки. После того, как застолье подошло к концу, его участники отправились спать. Деньги пострадавшая хранила в кармане куртки, их пропажу она обнаружила утром, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что пропавшие 8 тысяч рублей стали добычей хозяйки квартиры. Она пояснила, что на днях поругалась со своим мужем. Он собрал вещи и уехал к родителям в соседний посёлок. В ходе застолья с друзьями женщина поняла, что хочет помириться с возлюбленным. Для этого нужно было преодолеть 80 километров на такси. Своих денег у женщины не было. Однако она заприметила крупную сумму у своей гостьи и решила воспользоваться этими деньгами, пока та спит.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Свою вину подозреваемая признала, деньги знакомой вернула.

Ранее петрозаводчанин напоил хозяина застолья на украденные у него деньги.

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