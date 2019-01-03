Жительница Карелии устроила смертельное ДТП на трассе "Кола"

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Лодейнопольском районе Ленинградской области, в котором погибли четыре человека, пишет "47news".

По предварительной информации, 2 декабря 2019 года около 11.30 на 206 км автодороги "Кола" жительница Карелии, 20-летняяя девушка-водитель ВАЗ-2115 выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с "Киа Рио". В результате ДТП погибли водитель отечественного автомобиля и ее 18-летний пассажир, а также пассажиры иномарки: 58-летняя женщина и 10-летний мальчик. 35-летний водитель "Киа" госпитализирован в тяжелом состоянии.

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МВД, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По информации 47news, уголовное дело возбуждено в отношении водителя "пятнадцатой" и, скорее всего, будет закрыто в связи с смертью подозреваемой. Ехавшие в "Жигулях" девушка и молодой человек проживали в Карелии. Парень учился в музыкальном колледже. Водитель "Киа Рио" приехал к родным в Петербург из Астраханской области. Он получил тяжелые травмы.