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Жительница Карелии влезла в долги в надежде заработать миллионы

Новости. Криминал
15:09, 06 Августа 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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В полицию о мошенничестве заявила 57-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина пояснила, что в конце мая обнаружила рекламу в интернете. Там предлагали зарабатывать деньги удаленно. Она позвонила по номеру, указанному в объявлении. Мужчина пообщался с ней и перенаправил к "тренеру", который провел бесплатное обучение. Пенсионерке рассказали, что усилия придется прикладывать минимальные, а количество денег на счету будет постоянно расти. Она решила, что заработок на бирже ей подойдет.

Жительница карельской столицы установила приложение и перевела 40 тысяч рублей. Со временем сумма на счете начала расти, и петрозаводчанке предложили заработать еще больше. Но вложить нужно было крупную сумму. Она, в надежде заработать миллионы, вложила 100 тысяч рублей своих накоплений и 200 тысяч рублей кредитных. 

Позже женщина поняла, что ее обманули.

Проводится проверка.

Ранее жительница Карелии продала квартиру и перевела мошенникам все вырученные деньги.

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