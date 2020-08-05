Жительница Карелии влезла в долги в надежде заработать миллионы

В полицию о мошенничестве заявила 57-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина пояснила, что в конце мая обнаружила рекламу в интернете. Там предлагали зарабатывать деньги удаленно. Она позвонила по номеру, указанному в объявлении. Мужчина пообщался с ней и перенаправил к "тренеру", который провел бесплатное обучение. Пенсионерке рассказали, что усилия придется прикладывать минимальные, а количество денег на счету будет постоянно расти. Она решила, что заработок на бирже ей подойдет.

Жительница карельской столицы установила приложение и перевела 40 тысяч рублей. Со временем сумма на счете начала расти, и петрозаводчанке предложили заработать еще больше. Но вложить нужно было крупную сумму. Она, в надежде заработать миллионы, вложила 100 тысяч рублей своих накоплений и 200 тысяч рублей кредитных.



Позже женщина поняла, что ее обманули.

Проводится проверка.

Ранее жительница Карелии продала квартиру и перевела мошенникам все вырученные деньги.