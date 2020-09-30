Жительница Карелии вместо обещанного подарка от банка лишилась сбережений

Петрозаводчанка стала очередной жертвой мошенников, рассылающих сообщения в Сети.

По сообщению МВД Карелии, жительница столицы Карелии 1969 года рождения рассказала полицейским, что в социальной сети получила сообщение от своей знакомой. Та поделилась новостью, что банк проводит акцию и дарит клиентам более 5000 рублей. Чтобы их получить, нужно всего лишь указать реквизиты карты. После этого собеседница прислала ссылку. Женщина ввела свои данные и обнаружила, что с ее счета исчезли 23 тысяч рублей. Позже она узнала, что аккаунт приятельницы был взломан.

В настоящее время по заявлению потерпевшей проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее в Петрозаводске мошенники дважды обманули пенсионера, желавшего поправить свое здоровье.