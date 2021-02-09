Жительница Карелии взяла кредит на 220 тысяч и перевела деньги на "безопасный счет" мошенников

Жительница Сегежского района стала очередной жертвой телефонных мошенников.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Сегежского района обратилась 48-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестные обманным путём вынудили её взять кредит и затем выманили у неё крупную сумму. Женщина пояснила, что с ней на связь вышла якобы сотрудник службы безопасности банка. По словам "специалиста", на имя сегежанки был одобрен кредит в 220 тысяч рублей. Звонившая поинтересовалась, известно ли об этом её собеседнице. Услышав отрицательный ответ, "работник финансового учреждения" констатировала, что так обычно вводят людей в заблуждение аферисты и предложила помочь. Для этого женщине необходимо было оформить заём, обналичить все средства и перевести их на "безопасный" счёт. Мол, таким образом долг будет полностью аннулирован.

Испуганная женщина беспрекословно выполнила все продиктованные ей инструкции. После того, как она отправила деньги, номер "сотрудника" стал недоступен. Тогда жительница Карелии позвонила на горячую линию банка, где ей и посоветовали обратиться в правоохранительные органы.

В настоящий момент по факту мошенничества полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, спасая свои сбережения, житель Карелии перевел мошенникам больше миллиона рублей.