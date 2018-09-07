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Новости. Происшествия
18:20, 07 Сентября 2018

Жительница Кондопоги пыталась расплатиться фальшивой 5-тысячной купюрой

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Покупательница задержана сотрудниками вневедомственной охраны, сообщили в Отделе Росгвардии Карелии.

Утром 6 сентября в сетевом магазине в районе улицы Заводской была нажата тревожная сигнализация. Там 48-летняя женщина пыталась отдать кассиру купюру 5 тысяч рублей, которая не прошла проверку на подлинность.

На место прибыла группа задержания районного ОВО.

Задержанная передана сотрудникам полиции. Ведётся проверка, по итогам которой будет ясно, идёт ли речь о фальшивомонетничестве.

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Комментарии

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Сеня
2018-09-07 19:05:21
Бедная женщина, южане печатают(наверное),а попадаются северяне...
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