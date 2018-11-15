Жительница Ленинградской области пострадала в ДТП в Карелии

Лобовое столкновение автоомбилей произошло в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе 14 ноября в 21.00 на 92 км автодороги "Петрозаводск-Ошта" 61-летний водитель (житель Ленинградской области), управляя автомобилем Renault Logan, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "ВАЗ-2114".

В результате ДТП пострадала 39-летняя пассажирка автомобиля Renault (жительница Ленинградской области), пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.