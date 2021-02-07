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Жительница Петрозаводска хотела продать створки шкафа, а попалась в сеть мошенников

Новости. Криминал
09:33, 08 Февраля 2021
фото: © kazanpress.ru
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Петрозаводские полицейские проводят проверку по факту интернет-мошенничества, жертвой которого стала 38-летняя жительница карельской столицы.

В отдел петрозаводской полиции обратилась 38-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестные похитили у неё 64 800 рублей. Об этом сообщают в МВД.

Заявительница пояснила, что они с мужем искали новых хозяев створкам для шкафа. Информацию об их продаже женщина разместила на одной из известных интернет-площадок.

"Потенциальный покупатель" не заставил себя долго ждать. Он связался с петрозаводчанкой по телефону. Уведомил её о том, что предложение его заинтересовало, и заявил о своих намерениях приобрести товар. Звонивший не стал обговаривать сроки доставки, сказав, что сделает это позже. А вот разговор об оплате собеседник откладывать не стал. Он попросил жительницу карельской столицы продиктовать ему номер её банковской карты, а затем уточнил и СМС-пароли. Не ожидая подвоха, женщина озвучила секретные цифры своему оппоненту, после чего с её счёта были списаны все личные сбережения.

Увидев уведомления о транзакциях, пострадавшая поняла, что попалась на уловку мошенников, прекратила общение и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в стремлении приумножить накопления пенсионерка из Петрозаводска потеряла 200 тысяч рублей.

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