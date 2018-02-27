Петрозаводчанка подала в суд на мэрию и школу, так как не смогла записать ребенка в первый класс

Жительница Петрозаводска обратилась в суд после того, как не смогла записать своего ребенка в первый класс из-за "зависшей" электронной очереди.

Ответчиками по делу выступили мэрия Петрозаводска и средняя школа №27, куда женщина не смогла записать ребенка.

Во время записи через интернет система зависла, заявление до школы не дошло. Петрозаводчанка требовала зачислить ребенка в первый класс и взыскать в свою пользу небольшую компенсацию морального вреда.

Как рассказали "Столице на Онего" в городском суде Петрозаводска, во время заседания представители образовательного учреждения представили обновленный приказ о зачислении ребенка в школу.

После этого петрозаводчанка отказалась от заявленных требований.