15:14, 27 Февраля 2018
Петрозаводчанка подала в суд на мэрию и школу, так как не смогла записать ребенка в первый класс
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Жительница Петрозаводска обратилась в суд после того, как не смогла записать своего ребенка в первый класс из-за "зависшей" электронной очереди.
Ответчиками по делу выступили мэрия Петрозаводска и средняя школа №27, куда женщина не смогла записать ребенка.
Во время записи через интернет система зависла, заявление до школы не дошло. Петрозаводчанка требовала зачислить ребенка в первый класс и взыскать в свою пользу небольшую компенсацию морального вреда.
Как рассказали "Столице на Онего" в городском суде Петрозаводска, во время заседания представители образовательного учреждения представили обновленный приказ о зачислении ребенка в школу.
После этого петрозаводчанка отказалась от заявленных требований.
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