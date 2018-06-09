Жительница Петрозаводска пойдет под суд за экстремизм

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В Петрозаводске перед судом предстанет женщина, подозреваемая в публикациях в Интернете материалов экстремистского характера, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, 29-летняя жительница Петрозаводска неоднократно размещала в Интернете изображения, тексты и видеоролики, в которых содержались высказывания уничижительного характера по отношению к представителям определенных национальностей.
В ходе расследования уголовного дела подозреваемая признала свою вину. Следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении нее с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
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