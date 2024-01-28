Жительница Петрозаводска попала в опасную ситуацию по дороге в магазин

Горожанка пожаловалась на огромные сосульки.

В паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск появился анонимный пост горожанки, которая рассказала об опасной ситуации, в которую попала по дороге в магазин.

«Чуть не убилась. Упала сосулька перед лицом, хорошо маленькая», — написала жительница карельской столицы. «Люди ходят под глыбами льда», — добавила она.

К сообщению было прикреплено фото.