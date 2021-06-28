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Жительница Петрозаводска пропила велосипед соседа

Новости. Криминал
15:38, 29 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Рецидивистке грозит два года колонии за кражу велосипеда, который сосед хранил на лестничной площадке, сообщили в МВД Карелии.

Ранее судимая 42-летняя петрозаводчанка подозревается в краже двухколесного транспорта, принадлежащего ее 33-летнему соседу. Женщина уже дала признательные показания. Она рассказала полицейским, что молодой человек оставлял велосипед на площадке первого этажа. Когда ей срочно понадобились деньги, она, пока никто не видит, повредив противоугонный трос, завладела чужим имуществом. Свой трофей рецидивистка продала. Вырученные деньги потратила на алкоголь.

Женщина обязалась возместить причиненный материальный ущерб в размере 2 500 рублей.

Петрозаводчанке грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, подозреваемый в краже велосипеда в Петрозаводске вернулся на место преступления помогать в поисках.

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Комментарии

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кир
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