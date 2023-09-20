Жительница Петрозаводска проснулась в клубе без денег и телефона

Кража произошла в ночном заведении карельской столицы.

В полицию Петрозаводска обратилась 40-летняя горожанка. Она сообщила, что в одном из ночных клубов города у неё украли 9 тысяч рублей и мобильный телефон стоимостью более 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже.

Так, 46-летний подозреваемый рассказал полицейским, что в ночном клубе познакомился с женщиной, а когда она уснула, украл у нее смартфон и деньги. Деньги он потратил на себя, а телефоном пользовался.

Было возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба потерпевшей. Полицейские изъяли гаджет.

Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.