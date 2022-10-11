Жительница Петрозаводска проткнула сожителя ножом и потеряла свободу на 6 лет

Суд вынес приговор петрозаводчанке, зарезавшей своего сожителя, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, 25 февраля 43-летняя петрозаводчанка, находясь у себя в квартире, в ходе ссоры с сожителем ударила его ножом в грудь и спину. От полученных ранений мужчина скончался.

Петрозаводский городской суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.