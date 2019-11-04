Жительница Петрозаводска рассказала о нападении агрессивной собаки на Кукковке (ФОТО)

Пес без поводка напал на человека, который гулял с собакой: травмированы хозяин и питомец.

Жительница Петрозаводска рассказала в Сети, как на ее близких напала собака. Автор поста сообщила, что ЧП произошло на Кукковке, на улице Ровио. Мужчина гулял с собакой, когда на них набросился пес без поводка.

"Вдруг по неизвестным причинам из-за кустов выскакивает крупная, черная, остроносая собака, не на поводке, набрасывается на нашу собаку, грызёт её", - сообщила автор публикации. По ее словам, далее пес набросился на человека.

"Заявление подано. У Саши раздроблена кость. Фёдор лежит в ветклинике. Ему делали 3 операции. Вчера делали переливание крови. Он не ест, лежит под капельницей. У него 2 глубокие раны, обширный некроз. На это все очень страшно смотреть", - написала жительница Петрозаводска.

Автор поста заявила, что на хозяина агрессивной собаки подано заявление в правоохранительные органы. Пострадавшие ищут очевидцев ЧП. "Собака чёрная, остроносая. Гуляет без поводка. Хозяин-мужчина лет 50-ти", - написала автор.

К посту прикреплено фото пострадавшей собаки.

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