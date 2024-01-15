Жительница Петрозаводска с криминальным прошлым чуть не зарезала своего сожителя

Жительница Петрозаводска обвиняется в покушении на убийство сожителя.

Следователи следственного отдела Петрозаводска Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летней женщины, которую обвиняют в покушении на убийство.



Следствие установило, что осенью прошлого года обвиняемая во время ссоры три раза ударила ножом в плечо своего 42-летнего сожителя. Петрозаводчанка не смогла довести до конца свои преступные действия — она собиралась убить мужчину, но он активно сопротивлялся, к тому же ему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь, поэтому мужчина остался жив.



Во время следствия обвиняемая признала вину. Выяснилось, что раньше она уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления имущественного характера и отбывала наказания в местах лишения свободы.



Следователи провели необходимые следственные и процессуальные действия, изучили заключения судебных экспертиз, допросили свидетелей и собрали достаточно доказательств, подтверждающих причастность обвиняемой к совершенному преступлению.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.