Жительница Петрозаводска в поисках квартиры наткнулась на мошенницу

В полицию обратилась 19-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Девушка рассказала полицейским, что хотела на время снять квартиру. На одном из сайтов она нашла подходящее объявление и позвонила владелице жилплощади, чтобы обговорить детали сделки.



Та выслала петрозаводчанке фотографии интерьера, затем предложила встретиться. При этом она попросила заплатить 4,8 тысячи рублей в качестве предоплаты. Горожанка выполнила требование, получила адрес и отправилась смотреть свое будущее жилье.



Квартира оказалась занята – ее настоящий собственник сообщил, что никаких объявлений не подавал.



Номер лжехозяйки оказался недоступен, а информация о сдаче жилья вскоре исчезла из сети.

Полиция проводит проверку.

Ранее другая жительница Петрозаводска сделала 16 переводов на 250 тысяч рублей на счета мошенников.