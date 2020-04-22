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Жительница Петрозаводска в поисках квартиры наткнулась на мошенницу

Новости. Криминал
17:20, 23 Апреля 2020
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС
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В полицию обратилась 19-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Девушка рассказала полицейским, что хотела на время снять квартиру. На одном из сайтов она нашла подходящее объявление и позвонила владелице жилплощади, чтобы обговорить детали сделки.

Та выслала петрозаводчанке фотографии интерьера, затем предложила встретиться. При этом она попросила заплатить 4,8 тысячи рублей в качестве предоплаты. Горожанка выполнила требование, получила адрес и отправилась смотреть свое будущее жилье.

Квартира оказалась занята – ее настоящий собственник сообщил, что никаких объявлений не подавал.

Номер лжехозяйки оказался недоступен, а информация о сдаче жилья вскоре исчезла из сети.

Полиция проводит проверку.

Ранее другая жительница Петрозаводска сделала 16 переводов на 250 тысяч рублей на счета мошенников.

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